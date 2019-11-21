Россияне назвали размер справедливой компенсации за моральный ущерб

По мнению граждан, суды должны выплачивать в качестве компенсации в среднем около 9 млн руб. На практике средний размер выплаты за моральный ущерб составляет 82 тыс. руб.

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Комиссия по вопросам определения размеров компенсации морального вреда при Ассоциации юристов России совместно с Финансовым университетом впервые провели социологическое исследование (есть в распоряжении РБК), в ходе которого граждане должны были рассказать, какую сумму они считают справедливой при возмещении ущерба за боль и страдания в связи с потерей здоровья или близких. Выяснилось, что в среднем достаточной суммой граждане назвали 8,77 млн руб.

В самую большую сумму (17,11 млн руб.) респонденты оценили возмещение морального ущерба в случае гибели единственного ребенка в семье, а также тяжелой травмы с потерей способности к передвижению (15,63 млн руб.).

Размер морального ущерба в историях, не повлекших серьезного вреда здоровью, оценен в меньшие суммы (2–4 млн руб.).

В Ассоциации юристов отмечают, что, в соответствии с законодательством ориентиров для расчета компенсации в законе нет, а потому судебная практика в этом вопросе совершенно непредсказуема. Часто суды взыскивают в пользу пострадавших крайне незначительные суммы. По данным судебного департамента Верховного суда России, средний размер взысканной компенсации за вред жизни и здоровью составил около 82 тыс. руб.

Авторы исследования указывают, что размер компенсации, который считают справедливым россияне, не сильно разнится с обычно присуждаемыми суммами в странах ЕС. Например, в Австрии они составляют около €92 тыс. (около 6,5 млн руб.), а в Германии достигают €312 тыс. (22 млн руб.).