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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций

России нужен план действий на случай возникновения угрозы новой пандемии, заявил Мишустин. Правительство должно будет разработать его в ближайшие три месяца
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Опыт пандемии коронавируса показал, что властям нужно разработать дополнительные меры для того, чтобы защитить Россию от проникновения в страну опасных инфекций. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними», — сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

Он поручил координационному совету заняться разработкой плана межведомственного и межрегионального взаимодействия в борьбе с эпидемиологическими угрозами. Разработать подобный план в начале января поручил правительству президент Владимир Путин. Контроль над исполнением поручения Мишустин передал вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Григоренко.

Мишустин отметил, что в соответствии с подписанным президентом законом «О биологической безопасности в Российской Федерации» теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

«Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул. Большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей — все это должно быть в наличии», — сказал премьер.

Путин подписал указ о борьбе с заносами в Россию опасных заболеваний
Политика
Фото: Reuters

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Указ, который предполагает разработку плана по борьбе с проникновением в Россию новых опасных инфекций, Путин подписал 4 января. На его разработку глава государства отвел кабинету министров три месяца. также президент установил три уровня реагирования на эпидемиологическую угрозу. К примеру, на первом уровне федеральные органы усиливают контроль за ввозимыми в страну продуктами, при втором уровне опасности правительство на основе предоставленной оперативным штабом информации может ограничить въезд на территорию России из страны, где распространяется инфекция, на третьем уровне могут также быть запрещены массовые мероприятия, ограничены перевозки на транспорте и въезд в населенные пункты.

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19
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