Мишустин заявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций

России нужен план действий на случай возникновения угрозы новой пандемии, заявил Мишустин. Правительство должно будет разработать его в ближайшие три месяца

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Опыт пандемии коронавируса показал, что властям нужно разработать дополнительные меры для того, чтобы защитить Россию от проникновения в страну опасных инфекций. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними», — сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

Он поручил координационному совету заняться разработкой плана межведомственного и межрегионального взаимодействия в борьбе с эпидемиологическими угрозами. Разработать подобный план в начале января поручил правительству президент Владимир Путин. Контроль над исполнением поручения Мишустин передал вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Григоренко.

Мишустин отметил, что в соответствии с подписанным президентом законом «О биологической безопасности в Российской Федерации» теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам.