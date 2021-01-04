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Пандемия коронавируса ,  
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Путин подписал указ по борьбе с заносами в Россию опасных заболеваний

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительств должно за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Также правительство должно создать соответствующий координационный совет.

При возникновении угрозы распространения инфекционных болезней, угроза будет устанавливаться три уровня риска. Первый уровень — возникновение эпидемии за границей и ее угроза проникновения в Россию, второй уровень — единичные случаи заболевания в субъектах страны и третий уровень — эпидемия распространяется в одном или в нескольких субъектах.

Кроме того, в указе утвержден порядок действий федеральных органов и министерств для каждого уровня опасности. К примеру, в случае возникновения первого уровня угрозы соответствующие федеральные органы усиливают контроль за ввозимыми в страну продуктами, а при третьем уровне опасности торговля прекращается.

При втором уровне опасности правительство на основе предоставленной оперативным штабом информации может ограничить въезд на территорию России из страны, где распространяется инфекция. Также при втором уровне федеральная служба по надзору в сфере связи и информации принимает меры по предупреждению распространения ложной информации о распространяемой болезни.

На третьем уровне могут также быть запрещены массовые мероприятия, ограничены перевозки на транспорте и въезд в населенные пункты, среди прочего.

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Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции, которая изначально появилась в Китае, а затем распространилась по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире составляет свыше 83,2 млн человек, из них более 1,8 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 85 млн человек, 1,84 млн скончались. В России за минувшие сутки выявили более 23 тыс. новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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