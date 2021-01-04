Путин подписал указ по борьбе с заносами в Россию опасных заболеваний

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Президент Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительств должно за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Также правительство должно создать соответствующий координационный совет.

При возникновении угрозы распространения инфекционных болезней, угроза будет устанавливаться три уровня риска. Первый уровень — возникновение эпидемии за границей и ее угроза проникновения в Россию, второй уровень — единичные случаи заболевания в субъектах страны и третий уровень — эпидемия распространяется в одном или в нескольких субъектах.

Кроме того, в указе утвержден порядок действий федеральных органов и министерств для каждого уровня опасности. К примеру, в случае возникновения первого уровня угрозы соответствующие федеральные органы усиливают контроль за ввозимыми в страну продуктами, а при третьем уровне опасности торговля прекращается.

При втором уровне опасности правительство на основе предоставленной оперативным штабом информации может ограничить въезд на территорию России из страны, где распространяется инфекция. Также при втором уровне федеральная служба по надзору в сфере связи и информации принимает меры по предупреждению распространения ложной информации о распространяемой болезни.