Горбачев предложил отменить длинные выходные из-за «спивающихся» россиян

«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои <...> Народ просто спивается в эти длинные выходные», — возмутился экс-президент СССР

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Январские и майские длинные выходные в России необходимо отменить, так как они негативно сказываются на состоянии общества. Об этом в беседе с Ura.ru заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои <...> Народ просто спивается в эти длинные выходные», — сказал он.

По мнению Горбачева, особенно «пагубно» длинные выходные влияют на провинциальные регионы, которые «попросту деградируют». Он уточнил что выходные должны быть распределены более равномерно, как это было во времена его президентства.

«Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все», — заключил Горбачев