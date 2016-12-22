Колонну с американскими гаубицами задержали в Германии на 60 часов

Немецкая полиция разрешила продолжить движение задержанной накануне в Саксонии автоколонне с американскими гаубицами. Для устранения всех нарушений порядка их транспортировки перевозчику потребовалось 60 часов

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Грузовикам с американскими самоходными гаубицами спустя 60 часов после задержания возле немецкого Баутцена разрешили продолжить движение по автобану. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Саксонии.

По данным представителей правоохранительных органов, это произошло «в ночь на пятницу», 12 января. Всего грузовиков с гаубицами США, как уточнили полицейские, было шесть. Их сотрудники правопорядка задержали во второй половине дня 11 января в районе трассы Оберлаузиц — Норд в Саксонии. Полицейские тогда выяснили, что перевозившие их водители не имели соответствующих документов. Кроме того, груз, как писал ранее Bild, оказался слишком габаритным (гаубицы M109 оказались шире грузовиков Mercedes) и тяжелым (каждый грузовик был перегружен, при этом «перевес» достигал 16 т).

Впоследствии выяснилось, что перевозкой занималась польская транспортная компания, которая получила соответствующий заказ от американских военных. В течение 60 часов, пока автоколонна с гаубицами разместилась в «зоне отдыха» на автомагистрали, она, по данным немецких полицейских, предоставила необходимые для продолжения движения колонны полуприцепы для тяжеловесных грузов и разрешения на перевозку от Управления дорожного движения Германии.

Должен ли этот инцидент рассматриваться как «административное правонарушение» и будет ли с польской компании взыскан штраф за перевозку подобных грузов без разрешения, решат местные власти, заявили в полиции. «С точки зрения работников правоохранительных органов случившееся было безусловно негативным опытом», — отмечается также в сообщении на сайте ведомства.

«Штрафы, — как добавили полицейские, — [в случае, если будет решено, что их необходимо взыскать] должны быть связаны с юридическими последствиями для водителей грузовиков и предпринимателя». «Следует надеяться, что в будущем подобные перевозки будут планироваться и осуществляться более профессионально», — заключили в полиции.​