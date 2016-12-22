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В Германии полицейские остановили автоколонну с американскими гаубицами
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В Германии полицейские остановили автоколонну с американскими гаубицами
Общество, 04:46
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В Германии полицейские остановили автоколонну с американскими гаубицами
Выяснилось, что польская транспортная компания перевозила по территории Германии шесть американских гаубиц, не имея необходимых транспортных разрешений
Фото: Olaf Rentsch / bild.de

Офицеры немецкой полиции на автобане на востоке Германии остановили автоколонну с американскими гаубицами и запретили ей дальнейшее движение. Об этом сообщает Bild.

Грузовики польской транспортной компании перевозили шесть гаубиц Howitzer M109 (вес каждой превышает 20 т), получив заказ от американских военных. Теперь для того, чтобы продолжить движение, военным США придется привлечь польскую компанию.

Колонну остановили на автобане Оберлаузиц — Норд (федеральная земля Саксония) из-за того, что у водителей отсутствовали транспортные документы и необходимые разрешения на провоз таких грузов. Кроме того, груз был слишком габаритным (гаубицы M109 оказались шире грузовиков Mercedes) и тяжелым (каждая из гаубиц была перегружена, некоторые на 16 тонн).

Конвою также недоставало необходимых автомобилей сопровождения, а некоторые водители находились за рулем без перерыва дольше положенного времени.

Из-за большого количества нарушений полицейские запретили колонне дальнейшей движение и отправили автомашины на стоянку, до тех пор пока гаубицы не погрузят на подходящие автомобили со всеми необходимыми разрешениями.

Водителям грузовиков грозят штрафы, равно как и польской транспортной компании.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Германия , США , гаубица
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