Верховный суд признал итоги выборов в Мосгордуму 2009г. честными

Верховный суд РФ признал законным отказ Московского городского суда отменить результаты выборов в Московскую городскую думу в 2009г. Как сообщили 12 января в суде, таким образом отклонена жалоба партии "Справедливая Россия" на решение Мосгорсуда от 15 ноября 2010г.

Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска партии об отмене итогов выборов в Московскую городскую думу в 2009г.

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах в Мосгордуму 11 октября 2009г. за "Единую Россию" проголосовали 66,25%, или 1 млн 637 тыс. 463 избирателя, за КПРФ - 13,3%, или 328 тыс. 641 человек. Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В соответствии с результатами выборов "Единая Россия" получила в столичном парламенте 32 депутатских места, КПРФ - три места.

Напомним, партия "Справедливая Россия" после увольнения Юрия Лужкова с поста мэра Москвы отправилась в суд, чтобы доказать нелегитимность Мосгордумы. Они утверждают, что бывший мэр, используя административные ресурсы, добился победы единороссов. Отметим, что экс-градоначальник ранее являлся сопредседателем Высшего совета партии "Единая Россия".

Первое заседание Московского городского суда по этому делу состоялось 13 октября, однако было отложено из-за неявки в суд Ю.Лужкова и представителей "Единой России". На второе слушание, которое проходило 25 октября, экс-мэр по неизвестным причинам снова не явился.