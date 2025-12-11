 Перейти к основному контенту
Минтранс рассказал, сколько рейсов отменили из-за ограничения полетов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России из-за временных ограничений воздушного пространства в ночь со среды на четверг приостанавливали работу 12 аэропортов Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, заявил Минтранс. Всего перевозчики отменили свыше 130 рейсов, на более чем два часа задержали на вылет и прилет 235 рейсов.

Работу авиации в условиях ограничений полетов, которые затронули регионы центральной России 10 и 11 декабря, обсудили на совещании под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина. В нем также участвовали представители авиакомпаний и аэропортов, Ространснадзора, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

«По данным на 11:00 по мск, пассажиры получили от авиакомпаний 40,5 тыс. ваучеров на напитки и питание, 10,7 тыс. мест в гостиницах, 2,2 тыс. вынужденных возвратов билетов. На запасных аэродромах приземлились 54 самолета», — сказано в сообщении.

На совещании замминистра транспорта обратил внимание, что во время действия ограничений пассажиры нескольких рейсов долго находились в самолетах. Потешкин назвал такие случаи неприемлемым и подчеркнул, что каждый из них «будет разобран отдельно». «Каждый перевозчик должен вдумчиво и обоснованно подходить к отмене рейсов. Еще есть возможности для улучшения взаимодействия между авиакомпаниями для оперативной пересадки пассажиров. Необходимо дополнительно проверить свои договоренности по номерному фонду в регионах, грамотно подходить к обслуживанию флота, чтобы его резерв был достаточным», — сказал он.

В Минтрансе подчеркнули, что сейчас аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, а рабочие смены были усилены.

Материал дополняется.

