Общество⁠,
Взрыв прогремел в Пермском политехническом университете

В Пермском политехническом университете произошел взрыв из-за разгерметизации гидродинамического стенда. Погибли мужчина и ребенок, еще трое пострадали. СК возбудил уголовное дело
Фото: сервис Google Street View

Взрыв произошел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, сообщили в прокуратуре. Там случилась разгерметизация гидродинамического стенда. Есть погибшие и пострадавшие.

Министерство территориальной безопасности Пермского края подтвердило взрыв. По данным ведомства, погибли мужчина с ребенком. ТАСС в пресс-службе университета сообщили, что погибшие — «мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь». «В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — сообщили в вузе.

Еще трое человек пострадали. «Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми. Приносим соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении минбезопасности.

Причиной взрыва в пермском политехе назвали разгерметизацию стенда
Общество
Фото:pstu.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что погибший ребенок — 8-летняя девочка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы.

РБК обратился за комментарием в МЧС по региону, в Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) был основан в 1953-м. Тогда он носил название Молотовский горный институт и несколько раз менял название. Пермский политех в 2018 году впервые вошел в мировой рейтинг Times Higher Education (1000+), а также занял 179-е место в рейтинге лучших университетов стран БРИКС.

