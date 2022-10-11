Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба

СК и ФСБ задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба за нападения на военных

Фото: СК РФ

В Томской области и Ставропольском крае задержаны два члена банды Басаева и Хаттаба, причастные к нападениям на военнослужащих в Чечне, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует два уголовных дела. Первое связано с вооруженным нападением банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 человека. Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности близ села Улус-Керт Шатойского района. Второе — с боем 4 октября 1999 года близ станицы Червленной Шелковского района между военнослужащими и членами банды Басаева и Хаттаба.

Сотрудники СК, ФСБ и УФСБ по Томской области задержали уроженца Шелковского района Чечено-Ингушской АССР Адильхана Елманбетова, причастного к первому нападению. В Ставропольском крае поймали еще одного члена банды Тахира Бегельдиева, жителя Нефтекумского района края, причастного к столкновению у станицы Червленной.

Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). «В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Елманбетов уже арестован судом», — говорится в сообщении.

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