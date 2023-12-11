Суд отменил приговор по делу о госизмене
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор Ярославского областного суда от 8 сентября и направил дело на новое судебное разбирательство, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
Уточняется, что решение об отмене приговора было принято 29 ноября.
Согласно данным на сайте Ярославского областного суда, 8 сентября приговор был вынесен по делу по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда организованной группой), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК (приготовление к аналогичному преступлению) и ст. 275 УК (госизмена). Информация об обвиняемом скрыта. Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом порядке.
В марте «Газета.ru» сообщила, что Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене жителя Ярославля Ровшана Намазова по статье о госизмене. Решение об аресте Лефортовский районный суд Москвы принял месяцем ранее.
Как писало издание, на различных форумах были опубликованы объявления Намазова, «касающиеся деталей для машин МАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ, КрАЗ, Урал и других».
Согласно базе данных СПАРК, Намазов занимался в том числе оптовой торговлей.
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