Апелляционный суд отменил приговор по делу о госизмене

Суд отменил приговор по делу о госизмене

Апелляционная инстанция отменила приговор Ярославского областного суда по статьям о госизмене и контрабанде, отправив дело на новое рассмотрение

Первый апелляционный суд общей юрисдикции (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор Ярославского областного суда от 8 сентября и направил дело на новое судебное разбирательство, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что решение об отмене приговора было принято 29 ноября.

Согласно данным на сайте Ярославского областного суда, 8 сентября приговор был вынесен по делу по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда организованной группой), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК (приготовление к аналогичному преступлению) и ст. 275 УК (госизмена). Информация об обвиняемом скрыта. Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом порядке.

В марте «Газета.ru» сообщила, что Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене жителя Ярославля Ровшана Намазова по статье о госизмене. Решение об аресте Лефортовский районный суд Москвы принял месяцем ранее.

Как писало издание, на различных форумах были опубликованы объявления Намазова, «касающиеся деталей для машин МАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ, КрАЗ, Урал и других».

Согласно базе данных СПАРК, Намазов занимался в том числе оптовой торговлей.