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Водителям предложат штрафы за нарушение временных ограничений скорости

В России оштрафуют за нарушение временных ограничений скорости
Доказательная база для штрафа будет строиться на фотографии, на которой должны быть четко видны динамическое информационное табло или знак, а также ограничение, выставленное на них, говорится в проекте постановления
Фото: Роман Балаев / ТАСС
Фото: Роман Балаев / ТАСС

В России водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости установленными «динамическими информационными табло» и «знаками переменной информации». Соответствующие нормы предусмотрены в проекте постановления правительства, опубликованном Минтрансом, обратил внимание «Коммерсантъ».

«Динамические информационные табло» и «знаки переменной информации» чаще всего ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях. Значения меняются при ухудшении погоды. Сейчас штрафы за нарушение требований, указанных на табло, не предусмотрены, так как ГИБДД ориентируется на постоянные знаки.

Для того чтобы водителя могли оштрафовать, на фотографии помимо автомобиля и номера должны быть видны табло или знак с выставленным ограничением, говорится в документе.

В постановлении также будут описаны дополнительные детали, к примеру где должны стоять предупреждающие знаки перед зоной контроля.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Однако если в изначальной версии проекта Минтранс собирался запретить устанавливать камеры, фиксирующие однотипные виды нарушений, ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах, то в опубликованном варианте этот пункт отсутствует, пишет издание.

Источник «Коммерсанта» объяснил, что авторы проекта не хотели доводить установку камер до абсурда, но после обсуждения с экспертами было решено отказаться от ограничения. В противном случае эта норма затруднила бы контроль проезжей части, к примеру, у школ.

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Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что в Правилах дорожного движения не уточняется, что представляют собой «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации», поэтому непонятно, нарушение какого пункта будет вменяться водителям. Он предположил, что речь идет о превышении лимита скорости, установленного на данном участке дороги.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман отметил, что табло является обычным знаком, и поддержал введение особых требований к фотоматериалам. «Конечно, остается небольшая вероятность ситуации, когда знак переменной информации переключится за долю секунды уже после фиксации проезда авто», — признал он.

Постановление правительства еще не принято и находится в стадии подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. После внесения поправок и принятия правительством оно должно вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
штраф скорость Минтранс водители

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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