Водителям вынесли 1 млн штрафов за неоплату проезда по магистралям

Большинство постановлений вынесли за проезд по трассам с системой «Свободный поток», например, ЦКАД и М-12; впоследствии часть штрафов отменили, поскольку автомобилисты погасили долг в 20-дневный срок

С начала 2023 года водителям в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным магистралям, 963,5 тыс. из них — по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12 «Восток», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ространснадзора и «Автодора».

Более 30% штрафов (327,6 тыс.) были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг (проезд нужно оплатить в течение пяти дней; если за это время деньги не были внесены, штраф для водителей легковых автомобилей составит 1500 руб., грузовиков — 5000 руб. Человека освободят от административной ответственности в случае оплаты проезда в течение 20 дней с момента вынесения постановления); 20% штрафов с ЦКАД и М-12 направили в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Нарушения ст. 12.21.4. КоАП (неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам) в основном фиксируют на трассах, где действует система «Свободный поток». На них с января 2023 года пришлось 87 тыс. штрафов. Из них 77,2 тыс. постановлений вынесли на Московском скоростном диаметре (проезд стоит 950 руб. для транзитных пользователей), впоследствии 28,4 тыс. штрафов отменили.

«Свободный поток» — система взимания платы без шлагбаумов, позволяет въезжать и выезжать с трассы без остановок. Проезд оплачивается транспондером или с помощью заранее оформленного билета.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что большинство оштрафованных водителей могли не понять, что выехали на платную дорогу. Эксперт отметил, что навигаторы часто автоматически ведут на платные участки, а уведомления об этом «недостаточно информативны». С тем, что водителей часто штрафуют из-за невнимательности, согласился член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

Незначительное число водителей — не более 1% на ЦКАД — могут скрывать госномера от камер, чтобы не платить за проезд, пишет издание со ссылкой на «Автодор». «В случае выявления факта проезда с нечитаемыми знаками оператор проводит комплекс мер по идентификации транспортного средства. В большинстве случаев ТС идентифицируется и задолженность выставляется владельцу», — рассказали в компании. За нечитаемый номерной знак применяется штраф 500 руб.; если он снят или скрыт, водителю грозит лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 5 тыс. руб.

С 1 сентября штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным дорогам общего пользования можно оплатить с 50% скидкой. С 1 марта и до конца 2023 года владельцы электромобилей в рамках проводимого правительством эксперимента могут проехать по федеральным платным автодорогам бесплатно.