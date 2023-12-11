Красноярский бизнесмен Быков получил еще 12 лет по делу об организации убийства

Красноярский бизнесмен Быков получил 12 лет по третьему делу об убийстве

Бизнесмена признали виновным в организации убийства криминального авторитета Филиппова в 1990-е. С учетом ранее вынесенных приговоров, бизнесмен получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вину бизнесмен не признал

Кировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по третьему уголовному делу об убийстве, сообщила пресс-служба судов Красноярского края в телеграм-канале.

Быкова признали виновным подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова и его организации (ч. 2 ст. 105 УК). Его приговорили к 12 годам лишения свободы, однако с учетом ранее назначенного наказания он проведет в тюрьме в общей сложности 20 лет.

Отбывать наказание Быков будет в колонии строгого режима. В сообщении суда отмечается, что бизнесмен не признал вину.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, в 1998 году Быков, будучи руководителем созданного им преступного сообщества, поручил подчиненным убить криминального авторитета Владимира Филиппова. Сообщники предпринимателя следили за жертвой и в застрелили его в ночь с 17 на 18 июня 1998 года.

Это третье уголовное дело об убийстве, возбужденное в отношении Быкова. В 2021 году суд вынес ему первый приговор за организацию убийств, тогда бизнесмен получил 13 лет колонии. По версии следствия, в 1994 году между предпринимателем и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт из-за распределения доходов, которое последний считал несправедливым. Позднее некто взорвал автомобиль Быкова, тот возложил вину на Наумова и решил убить его и близкого друга жертвы Кирилла Войтенко. Обоих вскоре застрелили, Быков вину не признал.

В мае 2023 года суд в Красноярске приговорил Быкова еще к 11 годам строгого режима за подстрекательство к убийству учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова. Последний, по версии следствия, отказался вести бизнес с Быковым и был убит.

Также суд рассматривал вопрос о назначении Быкову наказания за подстрекательство к покушению на убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, однако подсудимого освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Обвинение полагало, что поводом стал переход Грабовского к конкуренту Быкова — криминальному авторитету по прозвищу Дипломат. Впоследствии предпринимателю удалось спастись.

Всего по итогам сложения двух приговоров Быков должен был провести в колонии 17 лет. Вину бизнесмен не признал.

Быков до 1990-х годов работал учителем физкультуры, затем основал фирму «Строительство, технологии, металл» (СТМ), а в 1992 году приобрел 10% акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) — второго по величине алюминиевого завода в мире. Спустя несколько лет он возглавил совет директоров предприятия, а его доля увеличилась до 28%.

В 1996-м его избрали в депутаты Назаровского городского совета, а через год — депутаты заксобрания Красноярского края, затем он несколько раз успешно переизбирался. Уголовное преследование Быков считает политически мотивированным: по его мнению, оно инициировано, чтобы не позволить ему избраться в Госдуму.