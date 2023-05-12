Суд в Красноярске дал еще 11 лет бизнесмену Быкову за подстрекательство к убийству

Бизнесмену Быкову дали еще 11 лет за подстрекательство к убийству

С учетом ранее вынесенного приговора предприниматель Анатолий Быков приговорен к 17 годам заключения. Два года назад его приговорили к лишению свободы за организацию двух покушений, одно из них завершилось убийством

Анатолий Быков (Фото: ТАСС)

Суд в Красноярске приговорил предпринимателя Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима за подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова, от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского его освободили в связи с истечением срока давности. Об этом в телеграм-канале сообщила красноярская прокуратура.

«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Быкова приговорили в 2021-м к 13 годам за организацию убийств. По версии следствия, в 1994 году между предпринимателем и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. Позднее некто взорвал автомобиль Быкова, тот возложил вину на Наумова и решил убить его и близкого друга последнего Кирилла Войтенко. Обоих вскоре застрелили, Быков вину не признал.

Нынешнее дело связано с убийством учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушением на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. По данным следствия, первый отказался вести бизнес с Быковым, а второй перешел к конкуренту Быкова — криминальному авторитету по прозвищу Дипломат. Неколова убили, Грабовскому удалось спастись. Быков отрицает вину.

До 1990-х Быков работал учителем физкультуры, затем основал фирму «Строительство, технологии, металл» (СТМ), а в 1992 году приобрел 10% акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) — второго по величине алюминиевого завода в мире. Спустя несколько лет он возглавил совет директоров предприятия, а его доля увеличилась до 28%.

В 1996-м его избрали в депутаты Назаровского городского совета, а через год — депутаты заксобрания Красноярского края, затем он несколько раз успешно переизбирался. Уголовное преследование Быков считает политически мотивированным: оно инициировано, чтобы не позволить ему избраться в Госдуму.