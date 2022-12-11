Кадыров пригрозил отправить на СВО участников драки с сотрудником ГИБДД

На кадрах драки видно, как толпа выражает недовольство действиями сотрудника ГИБДД и толкает его. Кадыров пообещал отправить в город силовиков

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

В чеченский город Урус-Мартан отправят сотрудников всех спецподразделений республики после драки местных жителей с сотрудниками ГИБДД, заявил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, передает «Чечня сегодня».

По версии ГИБДД республики, которую приводит портал, потасовка произошла после того, как инспекторы потребовали от неназванных местных жителей соблюдать ПДД, на что местные жители агрессивно отреагировали.

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«Хотелось бы сказать в продолжение того, что там было. Те люди, которые там находились и окружили сотрудника ГИБДД, говорю вам, с завтрашнего утра там будут сотрудники всех спецподразделений ЧР. Либо приходите и предъявите им свои претензии, вы же хотите воевать, либо мы вас всех соберем и отправим на территорию проведения специальной военной операции», — сказал Кадыров в видеообращении.

Глава республики дал поручение установить обстоятельства произошедшего и наказать виновников драки, указывает «Грозный-информ». Кроме того, Кадыров пообещал провести с ними «действенную воспитательно-пояснительную работу».

Как сообщил «Грозному-информ» начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов, поиски участников драки ведут более 500 сотрудников правоохранительных органов. Рейды будут идти до тех пор, пока «не будут пойманы все участники этого инцидента и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения», добавил он.

«Чечня сегодня» в своем YouTube-канале опубликовала кадры потасовки, на которых видно, как на улице остановились несколько машин, рядом с ними собрались более десятка людей. Среди них — один сотрудник ГИБДД, его толкают, слышны крики собравшихся.