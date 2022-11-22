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В Кемеровской области проверят драку в клубе с участием мобилизованных

Власти Кемеровской области проверят факт драки с участием мобилизованных

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В Кемеровской области идет проверка по факту драки с участием мобилизованных в клубе в Юрге, сообщили РБК в пресс-службе администрации региона.

«По сведениям администрации Юргинского городского округа, правоохранительные органы по указанному в вашем запросе факту проводят проверку. На данный момент известно, что участниками инцидента были мобилизованные из Иркутской области», — сказали в правительстве.

РБК направил запросы в администрацию Юрги и пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным телеграм-канала Baza, драка произошла 19 ноября в заведении под названием «Грабли». В потасовке участвовали примерно десять человек. Одного из мобилизованных пришлось госпитализировать.

Директор заведения Александр рассказал «Ленте.ру», что конфликт начался по вине «малолеток», которые «допекли мобилизованных». В драке были разбиты три стола, десять стульев и большое зеркало. Руководство кафе оценило ущерб в 156 тыс. руб. и подало заявление в полицию. По словам Александра, мобилизованные пообещали все оплатить, командиры забрали их в часть. Персонал не пострадал.

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На месте происшествия Росгвардия задержала 22-летнего посетителя, который «в ходе конфликта с другими отдыхающими устроил погром», сообщается на сайте управления ведомства по Кемеровской области. В ведомстве уточнили, что прибыли на сигнал «тревога» в один из городских клубов ночью. Задержанный «бросил в оппонентов стул и разбил зеркало, после чего стал опрокидывать и ломать мебель, нанеся материальный ущерб коммерческой организации».

В начале ноября в соцсетях появилось видео драки мобилизованных в учебном центре в Юрге. Происшествие подтвердил и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения центра 2 ноября. «Они (мобилизованные. — РБК) убывают в город Юрга, приобретают алкогольные напитки, единичные случаи такие есть», — сказал глава региона. После этого случая он заявил об усилении дисциплины в учебном центре: покидать территорию части можно только в исключительных случаях (например, для встречи с семьей) и только по официальному увольнительному документу.

Теги
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