Советский разведчик Георгий Санников скончался на 94-м году жизни

В 1950-х годах Санников участвовал в ликвидации подполья запрещенной в России экстремистской организации ОУН, а позже был направлен в Германию, где «имел положительные результаты по приобретению источников информации»

Георгий Санников (Фото: пресс-бюро СВР России)

Советский разведчик Георгий Санников, скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РБК руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге. Он учился в Киевской спецшколе ВВС и на юридическом факультете Киевского государственного университета им. Шевченко. После окончания университета отучился в разведшколе КГБ, работал в органах госбезопасности УССР.

В 1950-х годах Санников участвовал в ликвидации подполья Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), после выполнял различные разведзадания в Германии. По информации на сайте СВР, в ГДР он «имел положительные результаты по приобретению источников информации», а в 1970-х участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.

После выхода в отставку в 1977 году написал несколько книг о своем опыте работы в разведке, а также занимался общественной деятельностью и работал консультантом при создании сценариев и телепередач. В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Их закалила война...» о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и ставших разведчиками.