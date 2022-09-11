СВР сообщила о смерти 95-летнего разведчика Виталия Короткова

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
МВД сообщило о восьми уголовных делах в связи с выборами Политика, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:07
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным Политика, 19:05
В России выбирают губернаторов и депутатов заксобраний. Главное Политика, 18:59
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 18:50
Business Standard узнал о просьбе России к Индии по потолку цен на нефть Политика, 18:43
Состоялась жеребьевка второго сезона Медиалиги Спорт, 18:40
Экс-боец UFC словами «это не бой» оценил победу Чимаева над американцем Спорт, 18:40
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Футболисты «Факела» посвятили первую победу в РПЛ уволенному тренеру Спорт, 18:36
Воздух для марсианской квартиры: как ученые добывают кислород на планете Технологии и медиа, 18:07
СВР сообщила о смерти 95-летнего разведчика Виталия Короткова Общество, 18:06
Загитова рассказала о желании попробовать себя в гребном спорте Спорт, 18:06
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 18:02
Актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра Общество, 17:52
Общество ,  
0 

СВР сообщила о смерти 95-летнего разведчика Виталия Короткова

Виталий Коротков
Виталий Коротков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков в ночь на 11 сентября умер на 95-м году жизни, сообщил «РИА Новости» глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в семье военнослужащего. До 1941 года вместе с родителями жил в различных военных гарнизонах. В начале Великой Отечественной войны вместе с матерью Коротков эвакуировался в Пугачев Саратовской области. Во время учебы в школе он работал на военных складах.

В 1943 году после окончания восьми классов пошел добровольцем в Красную армию, был зачислен в танковые войска. Коротков воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В марте 1945 года окончил Киевское танково-техническое училище и был направлен заместителем командира танковой роты на 2-й Дальневосточный фронт.

ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
Политика
Солдаты&nbsp;японской армии во время Второй мировой войны

После окончания войны и капитуляции Японии он служил в Центральной группе войск в Австрии в разведывательном батальоне 13-й гвардейской механизированной дивизии. В конце 1946 года демобилизовался и в 1947 году поступил в Московский юридический институт, после его окончания в 1951 году был направлен на работу во внешнюю разведку.

По линии разведки Коротков четыре раза находился в длительных командировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе, который передавал СССР информацию о планах Запада в отношении Союза.

С 1980 по 1991 год Виталий Коротков занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 году вышел в отставку. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, в том числе иностранных государств, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Успеть до запрета: какие иностранные акции стоит купить, пока не поздно
Статьи

Теги
Служба внешней разведки разведчик СССР
Материалы по теме
Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал»
Политика
Байден назвал американских разведчиков «лучшими в мире» из-за Украины
Политика
Скончался раскрытый в США разведчик из группы Анны Чапман
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter