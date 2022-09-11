СВР сообщила о смерти 95-летнего разведчика Виталия Короткова

Виталий Коротков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Коротков в ночь на 11 сентября умер на 95-м году жизни, сообщил «РИА Новости» глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в семье военнослужащего. До 1941 года вместе с родителями жил в различных военных гарнизонах. В начале Великой Отечественной войны вместе с матерью Коротков эвакуировался в Пугачев Саратовской области. Во время учебы в школе он работал на военных складах.

В 1943 году после окончания восьми классов пошел добровольцем в Красную армию, был зачислен в танковые войска. Коротков воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В марте 1945 года окончил Киевское танково-техническое училище и был направлен заместителем командира танковой роты на 2-й Дальневосточный фронт.

После окончания войны и капитуляции Японии он служил в Центральной группе войск в Австрии в разведывательном батальоне 13-й гвардейской механизированной дивизии. В конце 1946 года демобилизовался и в 1947 году поступил в Московский юридический институт, после его окончания в 1951 году был направлен на работу во внешнюю разведку.

По линии разведки Коротков четыре раза находился в длительных командировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе, который передавал СССР информацию о планах Запада в отношении Союза.

С 1980 по 1991 год Виталий Коротков занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 году вышел в отставку. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, в том числе иностранных государств, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».