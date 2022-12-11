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Военная операция на Украине ,  
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Из автобусов Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в армию России

В автобусах Москвы перестали транслировать призывы к мигрантам вступать в армию России
Ранее в соцсетях распространилась фотография из московского автобуса, на экране в салоне которого транслировался призыв на узбекском языке вступать в армию России. «Мосгортранс» сообщил, что сообщения уже сняты с эфира
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках в московских автобусах с призывом вступать в российскую армию были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» сроком на два месяца, в настоящее время они сняты с эфира, сообщили РБК в пресс-службе «Мосгортранса».

По данным предприятия, ранее эти сообщения были размещены на автобусных маршрутах МЦ1 (от метро «Лесопарковая»), МЦ2 (от метро «Прокшино») и МЦ3 (из Подольска). Конечной остановкой всех этих маршрутов является Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» на Варшавском шоссе.

РБК направил запрос в пресс-службу ГБУ «Миграционный центр».

Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен салон одного из московских автобусов, на экранах которого транслируется объявление на узбекском языке с призывом вступать в армию России.

«При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные силы России вы можете легко получить российское гражданство в соответствии с указом президента России», — говорилось в сообщении.

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В сентябре Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других «бюрократических преград». 20 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в московском миграционном центре «Сахарово» развернут полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.

Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» находится в Вороновском поселении под Троицком. В нем мигранты проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование, а также получают или переоформляют трудовые патенты (разрешение на работу в России).

В «Сахарово» также находится спецприемник, рассчитанный на граждан, которым предстоит депортация из России. В 2021 году его использовали в том числе для содержания граждан, задержанных на несанкционированных митингах.

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призыв мигранты Москва Автобус служба в армии Военная операция на Украине
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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