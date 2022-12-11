Из автобусов Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в армию России

Ранее в соцсетях распространилась фотография из московского автобуса, на экране в салоне которого транслировался призыв на узбекском языке вступать в армию России. «Мосгортранс» сообщил, что сообщения уже сняты с эфира

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках в московских автобусах с призывом вступать в российскую армию были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» сроком на два месяца, в настоящее время они сняты с эфира, сообщили РБК в пресс-службе «Мосгортранса».

По данным предприятия, ранее эти сообщения были размещены на автобусных маршрутах МЦ1 (от метро «Лесопарковая»), МЦ2 (от метро «Прокшино») и МЦ3 (из Подольска). Конечной остановкой всех этих маршрутов является Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» на Варшавском шоссе.

РБК направил запрос в пресс-службу ГБУ «Миграционный центр».

Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен салон одного из московских автобусов, на экранах которого транслируется объявление на узбекском языке с призывом вступать в армию России.

«При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные силы России вы можете легко получить российское гражданство в соответствии с указом президента России», — говорилось в сообщении.

В сентябре Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других «бюрократических преград». 20 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в московском миграционном центре «Сахарово» развернут полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.