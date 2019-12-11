Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

По версии следствия, такую сумму она присвоила себе вместо того, чтобы перечислить метрополитену за предоставленные рекламные площади

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.

«Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц»)», — заявили агентству в суде.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского районного суда.

По версии следствия, в 2015 году Коган и ее сообщник, владелец группы компаний «Гема» Александр Геллер похитили у ГУП «Московский метрополитен» 850 млн руб., присвоив себе средства, вместо того, чтобы оплатить поставленные рекламные площади.