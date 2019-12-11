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В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет
Гидроплан с электрическими батареями находился в воздухе три минуты. Создатели электросамолета уверяют, что это только начало

Канадская компания Harbour Air объявила об успешном испытании в провинции Британская Колумбия первого электросамолета, построенного на частные инвестиции. Как сообщает CTV News, полет продолжался всего три минуты, однако глава компании Грег Макдугалл уже заявил, что испытание вошло в историю.

Электросамолет представляет собой гидроплан DHC-2 Beaver 1957 года выпуска, на который установлены литий-ионные батареи, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.Такие же батареи используются, например, на Международной космической станции.

По словам авторов проекта, в теории заряда батареи электросамолета может хватить на полет продолжительностью 35 минут. Однако если технологию удастся доработать, то это время увеличится до одного-двух часов.

Как указывает CTV News, успешный тестовый полет еще не означает, что руководителям Harbour Air удастся в скором времени использовать свое изобретение в коммерческих целях и использовать электросамолет в туристических целях. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что страна поддерживает развитие новых технологий, однако и самолет, и двигатель должны пройти длительную процедуру сертификации.

Harbour Air — не единственная компания, которая занимается подобными разработками. Аналогичные работы ведут, например, Boeing и Airbus. Американская авиастроительная компания в конце января испытала электрический пассажирский беспилотник, который в будущем должен совершать полеты в городских условиях. Полностью электрический самолет на авиасалоне во Франции в июне презентовала израильская Eviation, которая также сотрудничает с magniX.

В России о похожих разработках в середине февраля сообщил Фонд перспективных исследований. Там заявили, что первый в стране полет самолета с электродвигателем состоится в 2020 году.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Канада
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