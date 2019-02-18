Первый полет самолета с электродвигателем в России состоится в 2020 году

Первый полет самолета с электродвигателем в России состоится в 2020 году

В России планируется провести первый полет самолета с электродвигателем в 2020 году, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«В 2020 году демонстратор гибридной силовой установки [самолета] с электрическим двигателем <...> планируется испытать на летающей лаборатории», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что речь идет о об электрическом двигателе на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт, который может использоваться в самолетах местных воздушных линий, винтокрылых летательных аппаратах и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Об успешном завершении испытаний двигателя ФПИ отчитался 4 февраля.

ФПИ — государственный фонд, который был создан в 2012 году по инициативе президента России Владимира Путина. Он подчиняется правительству России, попечительский совет возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.