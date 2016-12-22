Суд запретил считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС

В соответсвии с решением суда Евразийского экономического союза, например, в чемпионате России по футболу игроки из Казахстана или Киргизии не должны проходить по квоте на легионеров

Артур Саркисов и Хердур Магнуссон (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В соответствии с судебным решением, на которое ссылается агентство БЕЛТА, чемпионаты в странах ЕАЭС не должны устанавливать количественные ограничения для профессиональных спортсменов — граждан государств — членов союза.

Суд указал, что п.2 ст.97 договора о ЕАЭС запрещает его участникам создавать законодательные ограничения для защиты национального рынка труда. Исключением может стать обеспечение национальной безопасности и общественного порядка.

Суд вынес решение по иску Евразийской экономической комиссии. Последняя указывала, что с необходимостью отменять лимит на участие жителей стран ЕАЭС в национальных спортивных соревнованиях согласны все государства-члены, кроме России. В Москве утверждают, что в случае с профессиональным спортом наличие легионеров не нарушает договора о Евразийском союзе.

Хотя в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, послабления делаются лишь для белорусов: их не считают легионерами в Континентальной хоккейной лиге. А как 11 декабря заявил российский министр спорта Павел Колобков, в течение нескольких недель вступит в силу решение, которое позволит белорусским гражданам не подпадать под лимит в футболе, гандболе и баскетболе, сообщает агентство «РИА Новости».

В июле прошлого года юрисконсульт Российского футбольного союза Денис Рогачев заявил агентству ТАСС, что организация не намерена изменять правила лимита на легионеров. Он объяснил, что под ограничения в России не подпадают лишь те игроки, которые в теории имеют право выступать за национальную сборную. По словам Рогачева, такая формулировка соответствует уставу Международной федерации футбола.

В ЕС лимит существовал до 1995 года, когда бывший игрок бельгийского «Льежа» Жан-Марк Босман выиграл суд, признавший не соответствующим нормам лимит на иностранных футболистов из Евросоюза, выступающих в других странах ЕС. Победа Босмана серьезно повлияла на ситуацию в европейском футболе.

В начале 2000-х одним из первых клубов, выпустивших на поле исключительно иностранных футболистов, стал принадлежавший Роману Абрамовичу лондонский «Челси». Позже так же поступали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Фиорентина», «Порту» и миланский «Интер».

В России до введения лимита на легионеров в его нынешнем виде по 11 иностранцев в стартовом составе выпускали московские футбольные клубы «Динамо» и «Торпедо-Металлург».