Москвичам пообещали облачный и ветреный день

Жителей Москвы сегодня ждет облачный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Днем ожидается температура в районе плюс 12 градусов, что создаст ощущение прохлады при 79% влажности. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2 м/с, при этом возможны порывы до 4,5 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 743 мм ртутного столба.

До конца недели погода в Москве существенно не изменится. Днем температура будет колебаться в пределах плюс 10-13 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 8-10 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможен легкий дождь. Атмосферное давление будет колебаться между 742 и 745 мм ртутного столба.