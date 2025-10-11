 Перейти к основному контенту
Общество
0

Москвичам пообещали облачный и ветреный день

Жителей Москвы сегодня ждет облачный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Днем ожидается температура в районе плюс 12 градусов, что создаст ощущение прохлады при 79% влажности. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2 м/с, при этом возможны порывы до 4,5 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 743 мм ртутного столба.

Москвичей предупредили о возможном октябрьском снеге
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

До конца недели погода в Москве существенно не изменится. Днем температура будет колебаться в пределах плюс 10-13 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 8-10 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможен легкий дождь. Атмосферное давление будет колебаться между 742 и 745 мм ртутного столба.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Погода Москва
