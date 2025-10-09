 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Океанолог назвал российские города, которым грозит затопление

Океанолог Сапожников назвал российские города, которым грозит затопление

Подъем уровня Мирового океана, вызванный потеплением климата, до конца века может угрожать затоплением прибрежным районам Санкт-Петербурга, южной части Ростова-на-Дону, Азову и Находке, рассказал «РИА Новости» ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Ученый отметил, что в причерноморском районе под угрозой затопления может оказаться также прибрежная часть Керчи, станицы на севере Кубани и часть Адлера. В северо-западном регионе вода может распространиться на часть Кронштадта и Сестрорецк.

На севере затопление может угрожать поселку Варандей в Ненецком автономном округе и — в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду.

По словам Сапожникова, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3-0,65 м, а при наихудшем сценарии — на 1,3 м. К 2300 году повышение уровня воды может составить до 5,6 м. Он подчеркнул, что пока можно говорить лишь о смоделированных на основе существующих трендов сценариях, потому их стоит рассматривать в качестве предварительных расчетов.

Океанолог раскрыл тайный замысел поиска обломков «Титаника»
Общество
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

Как пояснил океанолог, подъем уровня Мирового океана обусловлен интенсивным таянием крупных ледниковых масс и прогревом глубинных слоев океанов, что также приводит к расширению водной толщи.

В январе ученые из Редингского университета опубликовали исследование, согласно которому поверхность Мирового океана теплеет в четыре раза быстрее, чем в конце 1980-х годов. Ученые установили, что температура океанов растет со скоростью 0,27 °C в десятилетие, тогда как 40 лет назад этот показатель составлял 0,06 °C.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Мировой океан изменение климата уровень воды
