Океанолог назвал российские города, которым грозит затопление

Подъем уровня Мирового океана, вызванный потеплением климата, до конца века может угрожать затоплением прибрежным районам Санкт-Петербурга, южной части Ростова-на-Дону, Азову и Находке, рассказал «РИА Новости» ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Ученый отметил, что в причерноморском районе под угрозой затопления может оказаться также прибрежная часть Керчи, станицы на севере Кубани и часть Адлера. В северо-западном регионе вода может распространиться на часть Кронштадта и Сестрорецк.

На севере затопление может угрожать поселку Варандей в Ненецком автономном округе и — в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду.

По словам Сапожникова, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3-0,65 м, а при наихудшем сценарии — на 1,3 м. К 2300 году повышение уровня воды может составить до 5,6 м. Он подчеркнул, что пока можно говорить лишь о смоделированных на основе существующих трендов сценариях, потому их стоит рассматривать в качестве предварительных расчетов.

Как пояснил океанолог, подъем уровня Мирового океана обусловлен интенсивным таянием крупных ледниковых масс и прогревом глубинных слоев океанов, что также приводит к расширению водной толщи.

В январе ученые из Редингского университета опубликовали исследование, согласно которому поверхность Мирового океана теплеет в четыре раза быстрее, чем в конце 1980-х годов. Ученые установили, что температура океанов растет со скоростью 0,27 °C в десятилетие, тогда как 40 лет назад этот показатель составлял 0,06 °C.