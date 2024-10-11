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Общество ,  
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ФАС проверит цены на селедку после замечания Матвиенко

ФАС проверит цены на селедку и минтай
Ранее на этой неделе Матвиенко назвала рыбу недоступной для большой части россиян и призвала ФАС проанализировать ценообразование на данный продукт. В ФАС сообщили, что исследуют всю цепочку «от рыбака до прилавка»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исследует всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка» с целью проведения анализа цен на рыбную продукцию, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что ФАС уже направила рыбодобывающим компаниям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

«В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, служба получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы. Эта информация, как указали в ФАС, позволит сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.

Матвиенко назвала рыбу недоступной для большой части россиян
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее на этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выбор рыбной продукции в российских магазинах не радует разнообразием, а цены на продукцию растут. По ее словам, нынешняя стоимость рыбы делает ее недоступной для большой части россиян. Так, если в сентябре 2023 года горбушу продавали по 152 руб. за 1 кг, то сейчас на Дальнем Востоке килограмм рыбы стоит 270 руб., уточнила спикер Совфеда.

Россия сохраняет статус одной из крупнейших рыболовных держав мира, поэтому необходимо, чтобы рыба попадала на столы граждан страны, подчеркнула Матвиенко. «Растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — заключила сенатор.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в сентябре рассказывал РБК, что к росту цен на рыбу привели низкие уловы этого года. По оценке Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. По прогнозам, которые ранее озвучивал глава ведомства Илья Шестаков, результат этого года составит 250–260 тыс. т лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году» (тогда вылов превысил 600 тыс. т).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
завышение цен ФАС проверка Валентина Матвиенко рыба минтай треска горбуша
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