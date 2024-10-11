В Балтийском море загорелся немецкий танкер с нефтью и химикатами

В Балтийском море в машинном отделении немецкого танкера Annika с нефтью и химикатами произошел пожар, все семь членов экипажа эвакуированы. Пока загрязнения воды не произошло, передает Ostseewelle

Фото: Die Seenotretter

На борту 73-метрового немецкого танкера с нефтью и химикатами Annika произошел пожар, экипаж эвакуирован, сообщило Германское общество по спасению потерпевших крушение.

Инцидент произошел рядом с городом Кюлунгсборн в Балтийском море. Во время возгорания на борту танкера находились семь человек, все они спасены.

Как уточняет радио NDR, возгорание возникло в машинном отделении танкера, его причины неизвестны.

В тушении пожара задействованы аварийные буксиры, в том числе глубоководный спасательный, а также вертолеты и другая техника.

Annika перевозил 800 куб. м тяжелой нефти, отмечает NDR. Радио Ostseewelle со ссылкой на данные министерства окружающей среды Шверина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) передает, что пока загрязнения воды не зафиксировано.

Сигнал тревоги с танкера поступил на пульт спасательных служб около 10:00 мск.