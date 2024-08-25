Движение через Босфор остановили из-за неисправности панамского танкера
Движение судов через пролив Босфор в Турции приостановили из-за неисправности танкера, сообщает TRT Haber со ссылкой на заявление Министерства транспорта и инфраструктуры страны.
Там уточнили, что движение приостановлено в обе стороны. Причиной стала неисправность машинного оборудования на танкере Sredina, который ходит под флагом Панамы.
Sredina предназначен для перевозки нефтепродуктов, его длина составляет более 171 м. По данным портала MarineTraffic, судно следовало из Новороссийска в ливийский город Бенгази.
Движение через Босфор приостанавливают из-за неисправности судна не первый раз. Так, в июле транзит через пролив временно прекратили из-за неисправности оборудования на борту сухогруза Lionfish.
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