В Подмосковье мужчина расстрелял семейную пару
52-летний житель Долгопрудного открыл стрельбу по своим соседям, в результате мужчина, в которого стреляли, погиб, а женщина смогла скрыться от нападавшего, несмотря на ранение в ногу. Ее доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.
Инцидент произошел на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК) и убийстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание только по последней — до 20 лет лишения свободы.
«В ходе осмотра места происшествия и прилегающий территории неподалеку от обнаружения тела потерпевшего обнаружено тело нападавшего», — добавили в СК.
Телеканал 360 со ссылкой на источник сообщил, что у пострадавших трое детей — 10, 14 и 16 лет.
Одной из версий, которую рассматривают следователи, является конфликт из-за парковки.
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов