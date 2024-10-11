В Подмосковье мужчина расстрелял семейную пару

В Долгопрудном мужчина напал на семейную пару, предположительно, из-за парковочного места. Глава семейства погиб, его жена госпитализирована с огнестрельными ранениями. Следователи нашли тело напавшего

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

52-летний житель Долгопрудного открыл стрельбу по своим соседям, в результате мужчина, в которого стреляли, погиб, а женщина смогла скрыться от нападавшего, несмотря на ранение в ногу. Ее доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

Инцидент произошел на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК) и убийстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание только по последней — до 20 лет лишения свободы.

«В ходе осмотра места происшествия и прилегающий территории неподалеку от обнаружения тела потерпевшего обнаружено тело нападавшего», — добавили в СК.

Телеканал 360 со ссылкой на источник сообщил, что у пострадавших трое детей — 10, 14 и 16 лет.

Одной из версий, которую рассматривают следователи, является конфликт из-за парковки.