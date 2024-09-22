Петербуржец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке, залив кислотой

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу, после чего поместил тело в пластиковую бочку, залив кислотой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

«Следствием установлено, 21 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина о том, что ее бывший муж совершил убийство своей сожительницы», — говорится в сообщении.

У одного из домов на улице Балтийской в автомобиле, принадлежащем злоумышленнику, следователи нашли бочку. После ее осмотра они обнаружили внутри останки тела человека.

Подозреваемого задержали в другом регионе. В ближайшее время его доставят в Санкт-Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

По данным «Фонтанка.ру», подозреваемого зовут Михаил, ему 36 лет. Его возлюбленной Амине — 21 год.

В день убийства Михаил отправил бывшей жене голосовое сообщение, в котором рассказал, что ударил Амину ножом в сердце, слил в ванне из тела кровь, расчленил его и положил останки в бочку. Плавиковую кислоту он купил 17 сентября у племянника. Бочку Михаил оставил в своей машине.

Бывшая жена рассказала о голосовом Михаила полиции. Она также добавила, что бывший муж угрожал ей кислотой за то, что девушка отказалась возобновить с ним отношения, отметило издание.

В конце августа в Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочь.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.