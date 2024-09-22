 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Петербуржец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке, залив кислотой

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу, после чего поместил тело в пластиковую бочку, залив кислотой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

«Следствием установлено, 21 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина о том, что ее бывший муж совершил убийство своей сожительницы», — говорится в сообщении.

У одного из домов на улице Балтийской в автомобиле, принадлежащем злоумышленнику, следователи нашли бочку. После ее осмотра они обнаружили внутри останки тела человека.

Подозреваемого задержали в другом регионе. В ближайшее время его доставят в Санкт-Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

По данным «Фонтанка.ру», подозреваемого зовут Михаил, ему 36 лет. Его возлюбленной Амине — 21 год.

В день убийства Михаил отправил бывшей жене голосовое сообщение, в котором рассказал, что ударил Амину ножом в сердце, слил в ванне из тела кровь, расчленил его и положил останки в бочку. Плавиковую кислоту он купил 17 сентября у племянника. Бочку Михаил оставил в своей машине.

Бывшая жена рассказала о голосовом Михаила полиции. Она также добавила, что бывший муж угрожал ей кислотой за то, что девушка отказалась возобновить с ним отношения, отметило издание.

В Пермском крае топором зарубили начальника территориального отдела СК
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В конце августа в Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочь.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург убийство Следственный комитет
Материалы по теме
В Пермском крае топором зарубили начальника территориального отдела СК
Общество
В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочь
Общество
Сербский спецназ убил мужчину, застрелившего семейную пару
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Тернополе и Конотопе прозвучали взрывыПолитика, 22:49
СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском краеОбщество, 22:25
Девять россиян пострадали в ДТП с маршруткой в ТурцииОбщество, 22:10
Петербуржец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке, залив кислотойОбщество, 22:06
Гладков рассказал, что уходит на две недели в отпускПолитика, 21:56
Bloomberg сообщил о росте тревоги США из-за связей России, КНР и ИранаПолитика, 21:38
«Барселона» одержала третью разгромную победу подряд в чемпионате ИспанииСпорт, 21:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейскийПолитика, 21:22
Как выросла доля еды в продажах через интернет. ИнфографикаТехнологии и медиа, 21:00
Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»Спорт, 20:57
В Турции 15 иностранных туристов пострадали в ДТП с автобусомОбщество, 20:50
Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»Спорт, 20:40
МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу МасляковаОбщество, 20:30
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дроновПолитика, 20:19