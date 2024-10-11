После урагана «Милтон» во Флориде обнаружили аллигатора в гостиной. Видео

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После урагана «Милтон» в подтопленных населенных пунктах Флориды обнаружили аллигаторов. Один из них напал на автомобиль местного жителя в городе Форт Майерс, передает KTSM 9 News. Еще одно видео в соцсетях опубликовали очевидцы, показавшие аллигатора в их затопленной гостиной.

По данным комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, аллигаторов можно обнаружить в каждом округе штата, власти советуют обращаться на горячую линию. «Хотя многие жители Флориды научились сосуществовать с аллигаторами, потенциальные проблемы остаются», – отметили в комиссии.