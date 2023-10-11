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При столкновении поездов в московском метро пострадал машинист

Собянин: при столкновении поездов в московском метро пострадал машинист

При столкновении поездов в московском метро пострадал машинист
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При столкновении поездов на станции метро «Печатники» получил травму машинист поезда, никто из пассажиров серьезно не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник объяснил, что утром 11 октября произошел «накат поезда без пассажиров» на состав, который был на станции «Печатники». Пустой поезд перегоняли в депо.

«Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — сообщил Собянин.

Он уточнил, на восстановление движения поездов уйдет несколько часов.

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Теги
Сергей Собянин метрополитен машинист
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