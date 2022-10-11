Извержение вулкана в Италии. Кадры очевидцев

У южного побережья Италии начал извергаться вулкан на острове Стромболи. Выливающаяся из него лава уже достигла моря. Власти повысили уровень опасности до оранжевого. Очевидец извержения снял его специально для РБК

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У южного побережья Италии вновь проснулся один из самых активных вулканов на острове Стромболи. Очевидец извержения снял его специально для РБК.

Лава выливается из северного кратера, она уже достигла моря. Кратер частично обрушился.

Власти рекомендовали местным и туристам оставаться в помещении и держаться подальше от окон и стеклянных дверей, а также повысили уровень опасности с желтого до оранжевого.

Летом 2019 года взрывы в кратере вулкана Стромболи стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году). Тогда загорелся лес, расположенный у подножия вулкана. В результате извержения погиб один турист, еще один получил травмы. Кроме того, в ловушке из-за растекающейся лавы оказались два человека.