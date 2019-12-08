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Американские ученые по крови определили три этапа старения человека
Специалисты провели анализ белков плазмы крови у более чем 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. Исследователи пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ученые Исследовательского центра по болезни Альцгеймера Стэнфордского университета (США) провели анализ белков плазмы крови 4263 человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 18 до 95 лет и выявили нелинейные изменения в их структуре, которые зависели от возраста испытуемых.

Исследование, изложение которого опубликовано на портале ScienceDaily, указывает на тот факт, что физиологическое старение происходит не равномерно, а по более непредсказуемой траектории с тремя переломными моментами в жизненном цикле человека. Так, американские ученые пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.  

Согласно результатам анализа, вместо того, чтобы просто постоянно увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменными на протяжении всей жизни, уровни белков в крови внезапно повышаются или уменьшаются. Эти сдвиги коррелируют с тремя периодами жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.   

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В исследовании также отмечается, что мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 сильно меняющихся с возрастом белков 895 (почти две трети) оказалось способно точнее предсказывать возраст мужчин, нежели женщин.

Кроме того, ученые обнаружили случаи существенного расхождения между «хронологическим» и физиологическим возрастом участников. Так, например, LonGenity (Институт исследования старения) собрал реестр исключительно долгожителей среди ашкенази. Ученые этой организации смогли предоставить для исследования Стэнфорда образцы крови от людей в возрасте 95 лет. «У нас были данные о силе хвата руки и когнитивных функциях мозга этой группы. Те, у кого были более сильные ручные захваты и лучше сознание, согласно результатам плазменно-белкового анализа крови, были моложе, чем они есть на самом деле», — заявил  один из директоров Исследовательского центра по болезни Альцгеймера Стэнфордского университета профессор неврологии Тони Висс-Корай. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: кровь, медицина, старость, Стэнфорд
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