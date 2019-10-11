Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Прокуратура Москвы попросила суд арестовать квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на 5 млн руб. Об этом сам оппозиционер написал в своем Instagram.
По его словам, речь идет о квартире в Марьино площадью 78,5 кв. м.
РБК обратился за комментарием к руководителю пресс-службы Московской прокуратуры Людмиле Нефедовой и пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.
Иск был подан в начале сентября к оппозиционерам, которых ведомство считает организаторами несогласованных акций, — Навальному, Любови Соболь, Георгию Албурову и Илье Яшину. Прокуратура полагает, что из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, из-за чего на оплату их труда понадобились дополнительные деньги. Их прокуратура и пытается взыскать.