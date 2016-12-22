Обвиненного в педофилии актера из «Глухаря» нашли мертвым в СИЗО

Актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев совершил самоубийство в московском СИЗО. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.
«В одной из карантинных камер следственного изолятора № 3 покончил жизнь самоубийством данный арестованный», — сказал пресс-секретарь.
Михаил Фатеев был заключен под стражу до 30 ноября решением Кунцевского суда Москвы от 3 октября. Слушания его дела проходили в закрытом режиме.
Следственный комитет предъявил Фатееву обвинения в развратных действиях в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ) и распространении порнографических материалов (ч. 3 ст. 242). По версии следователей, мужчина вел интимную переписку с несовершеннолетним в интернете. Он предлагал подростку встретиться и отправлял ему свои фотографии.
Фатеев родился в 1974 году в Бухаре. Он окончил Нижегородское театральное училище и мастерскую Василия Богомазова. Он снялся в 36 фильмах и сериалах, наиболее известен по эпизодической роли в телесериале «Глухарь». Фатеев являлся актером Театра Романа Виктюка.