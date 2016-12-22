Актера Михаила Фатеева арестовали по обвинению в совращении малолетнего

Кунцевский суд Москвы арестовал актера Михаила Фатеева, сообщила РБК пресс-секретарь суда Дарья Галкина

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Фатеева под стражу до 30 ноября включительно», — сказала она.

Галкина добавила, что слушания проходили в закрытом режиме.

ТАСС со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что Фатеева обвиняют по ч. 1 ст. 135 (развратные действия) и ч. 3 ст. 242 (распространение порнографических материалов) УК РФ. В ведомстве рассказали, что в июле мужчина в интернете интимную переписку с несовершеннолетним. Он предлагая подростку встретиться и продолжить общение, а также отправлял ему порнографические изображения.

Фатеев окончил Нижегородское театральное училище. Он снялся 36 фильмах и сериалах, в частности «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого» и других. Фатеев также является актером Театра Романа Виктюка.