Клуб Абрамовича предложил отправлять фанатов-расистов в Освенцим

Вместо трехлетного запрета на посещение матчей «Челси» болельщикам, допустившим расистские высказывания или поведение, будет предложено посетить «образовательные курсы» в бывшем концлагере, рассказал президент клуба Брюс Бак

Брюс Бак (слева) и Роман Абрамович (Фото: John Sibley Livepic / Reuters)

Футбольный клуб Романа Абрамович «Челси» хочет предложить своим фанатам, уличенным в расизме, вместо запрета на посещение игр сходить на учебные курсы, организованные в музее «Освенцим» в Польше, сообщает The Guardian.

«Если вы просто запретите людям посещать матчи, вы никогда не измените их поведения», — рассказал президент «Челси» Брюс Бак. «Эта политика даст им возможность понять, что они сделали, чтобы заставить их вести себя лучше», — считает он.

Раньше клуб просто запрещал фанатам, замеченным в расистском поведении, посещать игры клуба, лишая их абонемента на матчи. «Теперь мы скажем: ты поступил скверно, но мы предлагаем выбор — мы можем запретить тебе присутствовать на играх или ты можешь провести некоторое время с нашими сотрудниками, отвечающими за просвещение в этом вопросе, пытаясь понять, что не так с теми, кто исповедует расизм», — рассказал Бак.

Он не уточнил, как будет реализована эта программа и как она будет финансироваться.

Футбольный клуб «Челси» неоднократно критиковал своих фанатов за проявления расизма. В частности, клуб критиковал фанатов, исполнявших антисемитские песни, чтобы оскорбить соперников из «Тоттенхэма» в сентябре 2017 года.

РБК направил запрос в «Челси».

Борьба с расизмом в футболе идет преимущественно по линии FIFA, UEFA, а также на уровне национальных футбольных ассоциаций. Один из способов — кампании против расизма с привлечением звезд мирового футбола из футбольных команд разных стран, другая мера — штрафы, налагаемые на клубы, чьи фанаты допустили неспортивное поведение.

Кроме того, UEFA финансирует отдельную ассоциацию — FARE (Football Against Racism in Europe), которая ставит борьбу с расизмом своей основной целью: проводит многонациональные футбольные турниры, благотворительные акции в поддержку национальных общин в Восточной Европе, а также рекламные кампании против расизма.