СМИ узнали о расследовании убитым следователем дела о милях «Аэрофлота»

Евгения Шишкина полтора года работала над делом, фигуранты которого занимались кражей бонусных миль с целью последующей продажи. В последнее время следствие погрязло в юридических спорах, а Шишкиной начали поступать угрозы

Фото: Следственный комитет

Убитая в Подмосковье 10 октября следователь по особо важным делам Евгения Шишкина последние полтора года вела расследование дела преступной группы, которая занималась кражей бонусных миль у клиентов «Аэрофлота», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Основной версией убийства ранее была названа попытка помешать профессиональной деятельности Шишкиной.

Как рассказали собеседники издания, преступная группа, в которую входили около двух десятков человек, обманным путем получала доступ к личным кабинетам клиентов авиакомпании. Для этого они использовали ложные СМС-сообщения. Вслед за этим они отключали СМС-оповещения о входе в аккаунт, получали доступ к накопленным милям и продавали их в профильных интернет-сообществах.

Расследование Шишкиной, рассказал один из источников «Коммерсанта», шло с большим трудом. Продвижению работы мешали юридические тонкости — к примеру спор о том, можно ли вообще считать хищением бонусные мили, не имеющие формально материальной ценности. Затянулось и определение того, кто именно выступает потерпевшим — клиенты «Аэрофлота» или сама авиакомпания. Кроме того, после начала расследования Шишкиной по СМС начали поступать угрозы. В январе неизвестные сожгли ее автомобиль, припаркованный возле дома. Работникам полиции не удалось установить прямую связь угроз и поджога с фигурантами дела, однако Шишкиной предложили госзащиту. Как стало известно ранее, от госзащиты следователь отказалась.

Неизвестный выстрелил в Шишкину 10 октября на выходе из подъезда дома в поселке Архангельское. Дело об убийстве следователя передано в центральный аппарат Следственного комитета, в штаб для расследования вошли сотрудники МВД и ФСБ, работа над делом находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.