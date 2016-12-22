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ЦСР предложил разрешить собственникам жилья забирать помещения должников
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ЦСР предложил разрешить собственникам жилья забирать помещения должников
Общество, 00:00
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ЦСР предложил разрешить собственникам жилья забирать помещения должников
Эксперты Алексея Кудрина из Центра стратегических разработок предложили реформу товариществ собственников жилья. Их членами должны стать все жильцы многоквартирных домов, которые будут оплачивать долги неплательщиков ЖКУ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с инициативой реформировать товарищества собственников жилья (ТСЖ), обязав всех собственников жилья многоквартирных домов становится его членами. Предложения содержатся в аналитическом докладе ЦСР (есть в распоряжении РБК), подготовленном по результатам исследования жилищно-коммунального комплекса России.

Президентские советчики

Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина готовил экономическую программу для президента Владимира Путина. Стратегия ЦСР включала такие предложения, как повышение продолжительности жизни, производительности труда, снижение бедности, повышение качества образования и здравоохранения. Часть из них вошла в послание Путина и майский указ, который он подписал после выборов.

Кроме того, именно ЦСР продвигал идею о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. В итоге власти остановились на варианте 60/65.

Не все предложения ЦСР учитываются Белым домом и Кремлем. Например, правительство не стало повышать цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45, как предлагал Кудрин (такую меру он называл в качестве альтернативы повышению налогов, однако правительство решило повысить НДС).

В скором времени статус ЦСР поменяется — из независимого аналитического центра он станет ​think-tank'ом при Минэкономразвития. Пост председателя совета ЦСР вместо Кудрина займет глава МЭР Максим Орешкин.

По замыслу ЦСР, решение об учреждении ТСЖ будут, как и сейчас, принимать сами собственники жилья. Но если такое решение принято, то в товарищество обязательно будут включаться все владельцы жилья в многоквартирном доме и все они будут делить между собой субсидиарную ответственность по общим обязательствам. Если кто-то из собственников задолжал за услуги по управлению, ремонту и содержанию общего имущества в доме, то остальные должны будут погасить эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного.

В документе предлагается несколько вариантов такого взыскания. В частности, если задолженность за услуги ЖКХ составляет шесть месяцев и более, то в качестве обеспечительной меры помещение должника становится залогом. ​В дальнейшем, если должник в установленный законом срок не гасит долг, помещение по решению суда может быть передано ТСЖ. Для того чтобы этот механизм заработал, ЦСР предлагает внести поправки в Гражданский кодекс.

«Создание такой конструкции ТСЖ не только обеспечит совместную ответственность собственников за состояние общего имущества, за оплату оказанных услуг, выполненных работ в отношении общего имущества, но и будет способствовать тому, что такие ТСЖ будут рассматриваться как надежные заемщики на финансовом рынке для модернизации общего имущества многоквартирных домов», — объясняют авторы доклада.

В ЦСР отмечают, что нынешняя модель, при которой параллельно существуют и члены ТСЖ, и «неприсоединившиеся» собственники, оказалась неэффективной и нестабильной.

По данным ГИС ЖКХ на октябрь 2018 года, в России 42% домов управляются управляющими организациями, а на ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие виды кооперативов приходится всего 3,4%. При этом на странице системы указывается, что всего в базе данных системы числится 1,4 млн объектов. При этом о более чем 600 тыс. из них нет данных о способе управления.

В целом предложение ЦСР выглядит нереалистичным, это прямое копирование действующего в Европе порядка управления кондоминиумом, заявил РБК представитель Минстроя. «Состояние гражданского общества в России еще не достигло такого уровня, чтобы все жители многоквартирного дома согласились нести ответственность за соседа и выступать объединением собственников в качестве, по сути, корпорации», — уточнил представитель ведомства. Кроме того, по его словам, в инициативе ЦСР «усматривается нарушение конституционного принципа права свободы собственности».

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Долги на 1,4 трлн руб.

В этом году долги граждан и юридических лиц за услуги ЖКХ в России выросли до 1,4 трлн руб. Средний размер установленной судом задолженности составляет 46 тыс. руб. «Проблема неплатежей очень актуальна, только моей организации должны 87 млн руб., — говорит гендиректор управляющей компании «Жилстройсервис» Геннадий Майоров. — Но чтобы исправить ситуацию, главное, что нужно поменять, — это разрешить взыскание на единственное жилье». Если собственник в соответствии с Гражданским кодексом несет бремя содержания своего имущества, то пусть он отвечает своим имуществом за его содержание, рассуждает Майоров.

Изменение действующего законодательства для введения новый схемы работы ТСЖ «вряд ли возможно», категорична старший юрист практики по недвижимости и инвестициям фирмы «Качкин и партнеры» Вероника Перфильева. «В том числе потому, что данные изменения предполагают возможность посягательства на конституционное право гражданина на жилище», — полагает юрист, добавляя, что изменения нужно будет внести не только в Гражданский кодекс, но и в Жилищный кодекс и Конституцию России.

Авторы доклада, в свою очередь, уверены, что изменений в Конституцию не потребуется, поскольку «в отношении отдельных организационно-правовых форм юрлиц гражданское законодательство допускает обязательное членство».

«Стоимость квартиры и долг за жилищно-коммунальные услуги несоразмерны, и суд не пойдет на то, чтобы накладывать арест на квартиру за то, что человек задолжал даже 100 тыс. руб.», — уверен ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук. По его словам, введение субсидиарной ответственности — это избыточная мера. «Если у человека есть какое-то имущество, его сначала описывают и конфискуют в счет погашения его долга, для этого есть судебные приставы. Никаких проблем подать в суд сегодня у управляющей компании, ТСЖ, ЖСК нет. Было бы желание и средства на юриста», — указывает Федорук.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Антон Фейнберг, Мария Бондаренко.
Теги: ТСЖ , ЖКХ , собственники , жилье
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