Бастрыкин поручил вновь изучить материалы дела о теракте в Беслане
Глава Следственного Комитета (СК) Александр Бастрыкин по итогам встречи с представителями общественной организации «Матери Беслана» поручил составить подробный план работы по уголовному делу о теракте в Беслане, говорится в сообщении СК.
На встрече заявители озвучили ряд вопросов о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено Генпрокуратурой в 2004 году. В частности, они указали, что так и не были опознаны тела шести террористов, ликвидированных в ходе штурма школы. При этом в 2023 году личность одного из них удалось установить по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный.
Помимо вопросов, касающихся экспертных исследований тел погибших, представители «Матерей Беслана» спросили Бастрыкина о «своевременности и адекватности» действий представителей правоохранительных органов и экстренных служб по предотвращению теракта и его последствий. «По мнению потерпевших, должная правовая оценка произошедшего будет иметь профилактический эффект и позволит предотвратить подобное в дальнейшем», — говорится в сообщении СК.
На встрече также присутствовал руководитель ГСУ СК России по
Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев, представивший новые детали относительно установления личностей боевиков. Бастрыкин поручил Васильеву составить подробный план работы по уголовному делу с учетом новых обстоятельств, озвученных заявителями. «Необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов», — добавил он.
Глава СК указал на необходимость «провести критический анализ» материалов дела, собранных на первоначальном этапе.
Материал дополняется.
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