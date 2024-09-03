20 лет со дня теракта в Беслане. Спецрепортаж телеканала РБК
Двадцать лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу в Беслане. Террористы три дня удерживали в заложниках страдающих от голода и жажды маленьких детей, школьников, учителей и пришедших с ними родителей. На третий день, 3 сентября, в школе раздались взрывы. После этого спецназ ФСБ пошел на штурм. Во время удержания заложников, взрывов и стрельбы погибли 334 человека, более 700 были ранены.
Что происходило в те дни и как люди помнят, приносят бутылки с водой на место теракта и переживают эти события — в репортаже телеканала РБК.
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