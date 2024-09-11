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Экс-главу МЧС Крыма отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Сергей Садаклиев
Сергей Садаклиев (Фото: Администрация города Керчи)

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего главу МЧС по Крыму Сергея Садаклиева по делу о превышении полномочий, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Садаклиев возглавлял министерство с 2021 года, 5 августа он написал заявление об отставке по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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