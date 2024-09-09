В Екатеринбурге потушили открытое горение покрышек в промзоне
Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне в Екатеринбурге на площади 1200 кв. м, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.
К тушению привлекли вертолет Ми-8. На место пожара выехала мобильная лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.
На месте пожара загорелись покрышки, по данным на 6:55 мск (8:55 в Екатеринбурге) на месте возгорания работали 45 специалистов и 19 единиц техники.
По данным местного портала E1, пожар произошел на свалке покрышек. В мэрии Екатеринбурга порталу рассказали, что это частная территория бывшего кирпичного завода. «Администрация района оказала содействие в отключении электроснабжения для тушения пожара», — уточнили власти города. Из-за пожара образовалось много пепла, который осел, в том числе, на стеклах машин, рассказали автомобилисты.
Причина возникновения пожара пока не установлена.
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