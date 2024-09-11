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Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Савельев: стоимость проезда по ВСМ Москва — Петербург составит ₽10 тыс.
Стомость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург составит ₽10 тыс. По словам Савельева, вложения в реализацию магистрали «достаточно серьезные» и оцениваются в ₽1,755 трлн

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет стоить около 10 тыс. руб., сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в интервью ТАСС.

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — рассказал он.

Савельев также добавил, что вложения в реализацию ВСМ «достаточно серьезные». На ее строительство было затрачено 1,5 трлн руб., а вместе с сопутствующими затратами сумма оценивается в 1,755 трлн руб.

Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
Общество
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ)

Что такое ВСМ

ВСМ протяженностью 679 км позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками, в том числе в Твери (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек.

Ранее, Савельев заявил, что строительство ВСМ начнется в сентябре 2024 года. Вице-премьер также добавил, что сейчас стоит задача построить первый участок дороги от Москвы до Твери, длина которого будет составлять 100 км.

В марте Минфин оценил стоимость ВСМ в 1,8 трлн руб., проект включили в перечень самоокупаемых.

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Персоны
Полина Харчевникова
ВСМ Москва Санкт-Петербург Виталий Савельев
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

вице-премьер России
18 января 1954 года
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Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
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Стали известны детали планировки вагонов поездов ВСМ Москва — Петербург
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Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург включили в перечень самоокупаемых
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