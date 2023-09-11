В Венгрии умерла 97-летняя узница «Освенцима» Ева Фахиди

В Венгрии умерла пережившая холокост и написавшая об этом книгу Ева Фахиди

97-летняя Ева Фахиди в 1944 году оказалась в Освенциме и потеряла там родителей и сестру. В течение жизни она занималась сохранением памяти о холокосте, о нем она написала мемуары и поставила танцевальный спектакль

Ева Фахиди (Фото: Christoph Soeder / Global Look Press)

В Будапеште в возрасте 97 лет умерла пережившая холокост в Венгрии Ева Фахиди, сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на Международный комитет Освенцима в Берлине.

«Выжившие в Освенциме с восхищением и любовью благодарят великую женщину, которая на протяжении всей своей жизни противопоставляла смертям в Освенциме свои воспоминания, свое творчество и радость жизни», — отметил исполнительный вице-президент комитета Кристоф Хойбнер.

Фахиди родилась 22 октября 1925 года в городе Дебрецен на востоке Венгрии, в семье среднего достатка, ее отец занимался торговлей лесом. В 1936-м семья приняла католицизм.

Накануне Второй мировой в Венгрии ужесточили законы против евреев. В этой войне страна выступала союзницей Германии, но позднее Будапешт вышел из союза с Берлином, и в марте 1944 года немецкие войска оккупировали Венгрию.

Семью Фахиди заставили переехать в гетто, в июне 1944 года их доставили в концентрационный лагерь Освенцим. В это время в лагеря уничтожения отправили более 400 тыс. венгерских евреев.

Еву, которой было 18 лет, разлучили с родителями и сестрой. Ее отец умер от условий содержания в лагере, а мать и 11-летняя сестра погибли в газовой камере. Всего Фахиди потеряла в холокосте 49 родственников.

Из Освенцима девушку перевели на один из заводов в подчинении концлагеря Бухенвальд. Там ее заставили делать снаряды.

Ее и других заключенных освободили американские войска весной 1945 года. Фахиди вернулась в Венгрию. Два года она жила у дальних родственников и была прикована к постели из-за обострившегося после лагерей врожденного заболевания.

В первый раз Фахиди вышла замуж через неделю после знакомства. Такую поспешность она объясняла желанием избавиться от чувства одиночества, которое было и у ее супруга-еврея. Они оба увлекались марксизмом, что привело к аресту ее мужа. Фахиди пришлось развестись, чтобы суметь устроиться на работу. Она работала в сфере внешней торговли. Потом она вышла замуж второй раз.

Женщина всю жизнь занималась сохранением памяти о холокосте. Она входила в консультативный совет узников Бухенвальда при Фонде мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Дора, писала книги, в частности, выпустила мемуары «Душа вещей». Также создала танцевальное представление на тему холокоста, поскольку объясняла, что танцы были одним из условий, что помогли ей выжить в лагере.

В 2012 году Фахиди наградили высшей наградой Германии — Федеральным крестом за заслуги (например, такой же в этом году получила и бывший канцлер Ангела Меркель). Также Фахиди была почетным гражданином двух немецких городов — Веймара и Штадталлендорфа (недалеко от него находился второй лагерь, где оказалась Фахиди).