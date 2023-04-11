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Экс-премьер Израиля обвинил Польшу в фальсификации истории Холокоста

Экс-премьер Израиля Лапид: в Польше искажают историю Холокоста во время визитов студентов
Стороны договорились об экскурсиях израильских старшеклассников по местам Холокоста в Польше, но лидер оппозиции заявил, что Варшава представляет поляков в качестве главных жертв и скрывают их участие в геноциде.
Яир Лапид
Яир Лапид (Фото: Amir Levy / Gerry Images)

Польша искажает историю Холокоста, а программа посещений этого государства израильскими учащихся является неприемлемой, заявил бывший израильский премьер, лидер оппозиции Яир Лапид, пишет Rzeczpospolita.

«В течение многих лет поляки пытались всеми способами скрыть и отрицать участие многих поляков в истреблении [евреев]», — сказал Лапид.

Политик подчеркнул, что Израиль несет ответственность за сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом. В этой связи неприемлемо, продолжил он, что чиновники «уступили требованиям поляков» и согласились отправить студентов «в места, где фальсифицируется история, а поляки представлены как главные жертвы». Лапид подчеркнул, что ему стыдно за нынешнее правительство Израиля, которое, по его мнению, «отказалось от своих ценностей и принципов».

Слова Лапида вызвали критику в правительстве Израиля. Министр образования Йоав Киш обвинил политика в разрушении отношений Израиля и Польши за период, когда тот находился у власти. Сейчас Лапид «пытается делать то, что умеет лучше всего — разрушать международные отношения», считает министр.

Ежегодно в Польшу для экскурсий отправлялись около 40 тыс. представителей израильской молодежи. В первую очередь речь шла о визитах старшеклассников в концлагеря, экскурсии были необязательными. Действие договора приостановили в прошлом году, тогда Лапид, который возглавлял в то время израильский МИД, обвинил Варшаву в попытке подвергнуть цензуре предоставляемые школьникам материалы. Соглашение о поездках израильской молодежи в Польшу стороны возобновили в конце марта 2023 года.

При этом еще в январе 2018 года польский парламент одобрил «закон о Холокосте». Он предусматривал уголовную ответственность, а публичные заявления о том, что поляки либо же Польша несут «ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом», либо причастны к геноциду евреев в годы Второй мировой войны. В Израиле назвали документ отрицанием холокоста.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Яир Лапид Израиль Холокост Польша фальсификация истории
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