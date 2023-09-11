ФСБ задержала жителя Балашихи за две попытки поджечь релейные шкафы

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В субботу, 9 сентября, оперативники управления ФСБ по Москве и Московской области вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД задержали жителя Балашихи, который признался в том, что поджег два релейных шкафа на станции Реутов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, информацию подтвердил другой источник в территориальном отделе полиции.

Полиция возбудила дело о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК). Наказание по этой статье составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

«В дежурную часть линейного управления на станции Москва Курская был доставлен 60-летний житель подмосковной Балашихи», — рассказал собеседник. По его словам, он признался в том, что совершил два поджога на станции Реутов — один в конце августа, а другой в начале сентября. Задержанный сообщил, что он получил $600 в качестве вознаграждения, а задания ему приходили от куратора в мессенджере Telegram в группе под названием «Кадры».

Ранее РБК сообщил об аресте Ленинским районным судом Новосибирска 17-летнего студента колледжа по делу о поджоге релейного шкафа. Подростка обвинили в совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.