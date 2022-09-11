Организаторы концерта «Ленинграда» подтвердили госпитализацию зрителей
В Москве двум зрителям концерта группировки «Ленинград» в «Лужниках» потребовалась госпитализация. Об этом РБК сообщили в компании Euroshow promoter.
Всего на концерте присутствовали более 60 тыс. зрителей. По данным организаторов, несколько человек обратились за медицинской помощью, в двух случаях потребовалась скорая.
«Зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фанзону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина рухнул на пол. Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. После этого он был госпитализирован», — рассказали в Euroshow promoter.
Во втором случае 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда вместе со спутниками торопилась на свое место. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.
«Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция», — добавил организатор, выразив соболезнования ее родным и близким.
РБК обратился за комментарием к Сергею Шнурову, направил запрос в столичное ГУ МВД России и обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.
Как уточнил Telegram-канал «112», мужчина получил травму, упав с десятиметровой высоты балкона на нижний ярус. «Мужчина был пьян <...> Пострадавшего госпитализировали с травмой головы», — говорилось в сообщении.
Сейчас, по данным канала, полиция проводит проверку и выясняет, как обеспечивалась безопасность на концерте, как осуществлялся вход на мероприятие и соблюдались ли правила досмотра.