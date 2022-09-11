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Организаторы концерта «Ленинграда» подтвердили госпитализацию зрителей

Один мужчина нарушил правила безопасности, прыгнув с трибуны на баннер, и упал на пол. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. 42-летняя женщина потеряла сознание, ей экстренно вызвали скорую, однако спасти ее не удалось
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве двум зрителям концерта группировки «Ленинград» в «Лужниках» потребовалась госпитализация. Об этом РБК сообщили в компании Euroshow promoter.

Всего на концерте присутствовали более 60 тыс. зрителей. По данным организаторов, несколько человек обратились за медицинской помощью, в двух случаях потребовалась скорая.

«Зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фанзону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина рухнул на пол. Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. После этого он был госпитализирован», — рассказали в Euroshow promoter.

Во втором случае 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда вместе со спутниками торопилась на свое место. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.

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«Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция», — добавил организатор, выразив соболезнования ее родным и близким.

РБК обратился за комментарием к Сергею Шнурову, направил запрос в столичное ГУ МВД России и обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.

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Как уточнил Telegram-канал «112», мужчина получил травму, упав с десятиметровой высоты балкона на нижний ярус. «Мужчина был пьян <...> Пострадавшего госпитализировали с травмой головы», — говорилось в сообщении.

Сейчас, по данным канала, полиция проводит проверку и выясняет, как обеспечивалась безопасность на концерте, как осуществлялся вход на мероприятие и соблюдались ли правила досмотра.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Анастасия Сафронова
Ленинград группа госпитализация
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